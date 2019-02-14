Политика
Владимир Путин вышел на татами в СочиВести.Ru 15:48
В сочинском центре спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-Спорт" президент России Владимир Путин принял участие в тренировке, выйдя в кимоно на татами вместе со спортсменами.
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Он хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо, он давно вместе с ними не тренировался. Может быть, будут и детишки из школ дзюдо.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 06:43
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