Политика
Владимир Путин выразил соболезнования семье Сергея ДоренкоКоммерсантъ 11:08
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в связи со смертью журналиста, говорится в сообщении на сайте президента.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему считает Россию самой неуязвимой страной в мире
Израильский военный и политический эксперт Яков Кедми заявил, что Россия является самой неуязвимой страной в мире со стратегической точки зрения.
Обновлено в 14:21
Хоккей
Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть
Капитан сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги первого матча на чемпионате мира по хоккею 2019 года с командой Норвегией (5:2).
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Политика
Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина
Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Политика
На Украине поругались глава новой церкви и Филарет
Обновлено в 05:37
Футбол
Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке
Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Политика
США обвинили Россию в манипуляции валютой
Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Общество
Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк
Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала взрослую дочь
Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:05
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Авто
В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей
Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16