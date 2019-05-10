Политика

Владимир Путин выразил соболезнования семье Сергея ДоренкоКоммерсантъ 11:08

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в связи со смертью журналиста, говорится в сообщении на сайте президента.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Газета.Ru12:40

Владимир Путин выразил соболезнования семье Сергея Доренко

Коммерсантъ11:08

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

Говорит Москва08:45

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

РБК09:10

Путин в обращении к родным Доренко отметил принципиальную позицию журналиста

Ведомости08:59

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко

ТАСС08:41

Путин выразил соболезнования родным и близким Доренко

РИА Новости09:27
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Израильский военный и политический эксперт Яков Кедми заявил, что Россия является самой неуязвимой страной в мире со стратегической точки зрения.
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Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть

Капитан сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги первого матча на чемпионате мира по хоккею 2019 года с командой Норвегией (5:2).
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Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

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Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина

Американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
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Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
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На Украине поругались глава новой церкви и Филарет

Обновлено в 05:37
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Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
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«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
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Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
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Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке

Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
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Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
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США обвинили Россию в манипуляции валютой

Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
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Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

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«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
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Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
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Общество

Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк

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Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
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Общество

В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками

В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
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Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
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Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
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В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

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Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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