Финансы

Владимир Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотекеНевские Новости вчера в 08:08

Глава банка отметил, что прогнозы указывают на то, что снижение произойдет до конца года. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что надеется на снижение ставок по ипотеке. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
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