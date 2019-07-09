Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение.

Борт № 1 приземлился в аэропорту Кольцово. Президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург, где примет участие в работе Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS-2019).

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург на саммит GMIS-2019

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