Политика

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург на саммит GMIS-2019SM News 05:26

Борт № 1 приземлился в аэропорту Кольцово. Президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург, где примет участие в работе Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS-2019).
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Дмитрий Песков
Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПРАЙМ вчера в 17:16

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