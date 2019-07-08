Экономика
Владимир Путин встретился с главой Дагестана Владимиром ВасильевымSMINEWS вчера в 14:11
Сегодня в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и главы республики Дагестан Владимиром Васильевым. Разговор шел о ситуации в республике. Владимир Васильев отчитался об исполнении президентских указов.
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