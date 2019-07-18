Политика
Владимир Путин встретился с Виктором МедведчукомThe Moscow Post 10:53
Передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ. По словам главы государства Владимира Путина, российская сторона будет сотрудничать с любой политической силой по восстановлению полноформатных отношений между двумя странами.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Футбол
«Рейнджерс» и «Мальме» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы
Шотландский "Рейнджерс" и шведский "Мальме" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Обновлено в 16:40
Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Войска ЦВО в полном составе подняты по учебной тревоге
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В НАТО ответили на вопрос об исключении Турции из альянса
В НАТО готовят ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 04:51
Музыка
Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области
Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Кино
HBO перезапустит сериал «Сплетница»
Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Общество
Электронные паспорта появятся уже через год
Традиционные бумажные документы перестанут выдавать в 2022 году. При этом никаких ограничений по действию старых паспортов не будет.
Обновлено в 04:39
Политика
Парубий пригрозил Зеленскому ветеранами боевых действий в Донбассе
Политик напомнил Зеленскому, что большинство заседающих в парламенте являются ветеранами боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 14:46
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Происшествия
На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании
Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.
Обновлено в 16:03
Экономика
В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию
В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 11:28
Музыка
Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании
Обновлено вчера в 08:06
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Игры
Казино в GTA Online появится 23 июля
Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
«Терминатор: Темные судьбы» стал шестым фильмом франшизы «Терминатор» и сиквелом картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 17:05
Футбол
Лихачёв: после Европейских игр осталась большая рана
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от европейского квалификационного турнира к чемпионату мира, который стартует в Москве завтра, 19 июля.
Обновлено в 09:49
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» вышел на рынок
Российский внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» появился в продаже.
Обновлено в 10:48
Футбол
Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»
Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.
Обновлено в 15:25
Кино
«Горький fest»: что покажут на кинофестивале в Нижнем Новгороде
Организаторы «Горький fest» Михаил Пореченков и Оксана Михеева подчеркивают, что фестиваль стал знаковым событием для Нижнего Новгорода, гостей города и региона.
Обновлено в 11:58