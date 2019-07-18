Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в РадуВедомости 10:16

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС. Встреча состоялась за три дня до выборов в Верховную раду Украины. Партия Медведчука занимает пророссийскую позицию.
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Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду

Московский Комсомолец12:26

Путин заявил, что Россия поддержит любые направленные на восстановление отношений политические силы Украины

ТК Звезда10:21

Путин о политике на Украине: «Поддержим любого, кто за нормализацию отношений»

Царьград10:00

Путин: Москва поддержит любые политические силы на Украине, готовые к отношениям с РФ

ТАСС10:15

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Ведомости10:16

Путин объяснил, какие политсилы на Украине поддержит Россия

ФАН09:56

Москва поддержит любые политические силы Москвы, движущиеся к восстановлению отношений — Путин

Дума ТВ09:43
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Политика

Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен

В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем.
Обновлено в 11:34
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Происшествия

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
Обновлено в 14:13
Здоровье

В Минздраве назвали пальмовое масло безвредным

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Происшествия

В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт

Лифт упал в девятиэтажном доме в Тихвинском районе Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Игры

Разработчик Journey выпустил игру Sky: Children of the Light на iOS

Владельцы гаджетов, работающих на операционной системе iOS, выпустили игру Sky: Children of the Light.
Обновлено в 14:04
Экономика

МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете

С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Обновлено в 14:34
Политика

В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин назвал диалог условием разрешения конфликта в Донбассе

Как отмечал в апреле Путин, Украина всё время пытается «нагнуть, наклонить» Донбасс с помощью силовых акций.
Обновлено в 10:06
Теннис

Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы

Обновлено в 13:07
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика

Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия

Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Финансы

Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение

Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители.
Обновлено в 05:13
Футбол

Президент «Реала» хочет, чтобы Зидан использовал Бэйла вместо Погба

Как сообщает The Independent, президент "Реала" Флорентино Перес хочет, чтобы наставник мадридцев Зинедин Зидан чаще использовал вингера Гарета Бейла.
Обновлено в 13:59
Политика

«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа

Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Госдеп сделал заявление о продолжении диалога с Россией

Госдеп США настроен вести с Россией диалог в сфере безопасности и контроля над вооружениями, говорится в документе, который распространила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:59
Экономика

Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем

Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Общество

Instagram перестал показывать лайки

Обновлено в 12:20
Футбол

Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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