Политика

ТВ-21ТВ-21Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле

Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эксперт: У Чибиса есть методы решения основных проблем Мурманской области

Взгляд.ру12:00

Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле

ТВ-2113:19

Владимир Путин встретился с главой Мурманской области

Мурманский вестник06:33

Владимир Путин поддержал все предложения Андрея Чибиса по развитию Мурманской области

КП - Мурманск07:40

Сегодня состоялась встреча Путина с Чибисом

Московский Комсомолец Мурманск06:59

Эксперт дал оценку итогам встречи Путина с врио мурманского губернатора Чибисом

Газета.Ru10:42

Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом

Би-порт06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:34, Вашингтон
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Авто

УАЗ начала прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Дилеры Ульяновского автозавода начали прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Гаджеты

Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Экономика

«Россия» решила обанкротить крупнейшего производителя троллейбусов

В арбитражный суд Саратовской области банком «Россия» подан иск о банкротстве крупнейшего в России производителя троллейбусов ЗАО «Тролза» из города Энгельса, следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел.
Lenta.ru 13:18
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве

В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Политика

Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.
ФАН 14:39
Футбол

«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»

В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту» из Виго.
Чемпионат 16:05
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Футбол

«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони

Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
Вести.Ru 11:22
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Политика

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Политика

В СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными с Россией 30 августа

Ранее 30 августа информированный источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что обмен удерживаемыми в России и на Украине лицами начнется через некоторое время, после оформления всех необходимых документов.
Интерфакс 05:01
Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Политика

Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты

Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.
Известия 14:18
Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Футбол

Сделка ЦСКА с «Васко де Гамой» по Сантосу не до конца согласован

Сделка московского ЦСКА с "Васко де Гамой" по полузащитнику бразильской команды Лукасу Сантосу не была до конца согласована.
Газета.Ru 16:27
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Финансы

Льготы учёта кредитов «санкционным» компаниям могут распространяться на их «дочки» - ЦБ РФ

Банк России разъяснил банкам, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов "санкционным" клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма ЦБ.
ПРАЙМ 15:18
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Финансы

WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы

Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Армия и оружие

Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ

Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Происшествия

В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек

Известия 09:14
Политика

Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии

Увеличилось число погибших в результате вынужденной посадки Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии.
Российская газета 08:30
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное