Политика
Би-портВладимир Путин встретился с Андреем Чибисом
Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин поинтересовался, как у Андрея Чибиса настроение и какие у него приоритеты в работе.
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Политика
Грузия ответила Южной Осетии на требование убрать блокпост на границе
Московский Комсомолец 02:48
Финансы
Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов на фоне ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, локомотивом подъема выступили обновившие максимум бумаги "Норникеля" благодаря раллирующим ценам на никель в Лондоне, а также закрывшие дивидендный "гэп" июля бумаги "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 12:27
Космос
Для лифта на Луну предложили новую концепцию
В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
LentaChel.ru 11:36
Общество
Модная веганская диета снижает уровень IQ
Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.
MedikForum.ru 06:10
Политика
Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.
РИА Новости 14:32
Армия и оружие
Разведка США предложила свою версию взрыва под Северодвинском
Что говорят эксперты о скачке радиации под Северодвинском Год назад источники телеканала узнали о проведении Россией похожей операции по подъему потерянной ядерной ракеты, но не в Белом, а в Баренцевом море.
Forbes 06:32
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Гаджеты
Назван производитель, чаще всего обновляющий свои смартфоны
Аналитики проверяли, на какой версии ОС работал смартфон выпущенный в указанный период и как быстро его обновили до Android 9. Быстрее всех обновляет смартфоны Nokia, Samsung и Xiaomi.
Astera 11:05
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Кино
Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине
Аргументы и Факты 10:01
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Футбол
Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ
Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.
Sportbox.RU 10:54
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Шоу-бизнес
Рената Литвинова показала подписчикам стройную фигуру в купальнике
Недавно актриса продемонстрировала подписчикам в Instagram фото, показав стройную фигуру в купальнике.
OAnews 13:47
Армия и оружие
Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»
Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.
Известия 10:37