Политика
Владимир Путин вручил награды в КремлеТелеканал 360° вчера в 07:21
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта. Среди награжденных спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ректор МГУ Виктор Садовничий.
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Скажу честно: работать с вами непросто, нелегко. Вы очень строгий, требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность быть причастной к той вашей нелегкой, непростой деятельности по возрождению России в самое трудное для нее время.
— Валентина Матвиенко, российский политикБИЗНЕС Online вчера в 07:10
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Президент вручит госнаграды ученым, космонавтам и работникам промышленности – Кремль
Интерфакс22 мая в 08:08
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Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
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Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Экономика
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Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
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Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
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Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
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Происшествия
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В результате сбоя на северном участке "серой" ветки московского метро в туннеле застряли три поезда.
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Шоу-бизнес
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Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
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Обновлено в 01:16
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
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Обновлено в 03:09
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Обновлено вчера в 09:07
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов
21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
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Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире
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Обновлено в 03:28
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.
Обновлено в 03:13
Политика
Канада подала в ООН итоговую заявку на расширение шельфа в Арктике
"После более чем 10 лет научной и юридической работы по определению канадских континентальных границ в Арктике сегодня (23 мая - прим.ТАСС) Канада подала [итоговую] заявку из 2,1 тыс. страниц в Комиссию ООН по границам континентального шельфа в штаб-квартире организации в Нью-Йорке", - сказали в МИД.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
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Обновлено в 03:24
Технологии
Дуров запустит Telegram Open Network в третьем квартале 2019 года
Команда Павла Дурова привлекла $1,7 млрд в ходе закрытого проекта по первичному размещению токенов.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на 28 мая
Демонстрация нового Xiaomi Redmi K20 пройдёт 28 мая. Убийца флагманов дебютирует в Китае.
Обновлено в 02:22
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
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Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика
Кипр установил рекорд по оттоку инвестиций из России
Прошлый существенный отток инвестиций из РФ произошёл в 2015 году, когда они сократились на $7,1 млрд.
Обновлено в 03:26