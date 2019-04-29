Политика

Владимир Путин вручил медали Героям ТрудаКоммерсантъ 08:07

Президент России Владимир Путин наградил пятерых россиян медалями «Герой Труда РФ» за особые заслуги перед государством и народом. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.
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Путин вручил медали Героям Труда

News.ru10:38

Путин вручил звёзды Героев Труда пятерым россиянам

Life.ru07:16

Владимир Путин вручил медали Героям Труда

Коммерсантъ08:07

Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда»

РИА Новости07:02

Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянам

РБК08:19

Путин вручил медали Героям Труда

ТАСС06:59

Путин в понедельник в Кремле наградит Героев Труда

МИР 24вчера в 08:52
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Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

В России стартовали продажи комплекта VIVE Pro Starter Kit

Обновлено в 07:25
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Обновлено в 10:12
Транспорт

Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро

На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.
Обновлено в 11:10
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
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Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
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Происшествия

Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом

В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

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По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
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Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
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Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
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В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

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В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

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Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер

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Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Обновлено в 09:27
Политика

Президент Индонезии заявил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Культура

Голодец рассказала, каким будет культурный комплекс в Севастополе

Обновлено в 10:04
Футбол

Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
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С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
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Александров продлил контракт с «Сочи»

"Сочи" продлил контракт с защитником Денисом Александровым, информирует пресс-служба клуба.
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Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

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Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.
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Политика

Порошенко заявил, что каждый россиянин был бы рад гражданству Украины

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что все 140 миллионов жителей России будут рады получить украинское гражданство.
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Тарасова: Траньков остается в тренерском штабе нашей пары с Морозовым

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Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, педагог. С 1957 года - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.
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