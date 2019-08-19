Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в МосквеBFM.ru 13:18

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
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Путин связал акции протеста в Москве с электоральным циклом

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У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за полмиллиарда

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Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
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Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

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США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:00
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Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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СМИ сообщили детали контракта «Зенита» с Круговым

Обновлено в 10:13
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Обновлено 17 августа в 22:42
Экономика

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
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ВЦИОМ назвал самую популярную видеоигру у россиян

Об играх: Лидер по популярности среди видеоигр — симулятор танкового боя World of Tanks, 11 процентов опрошенных назвали эту игру любимой.
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Общество

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай пояснил предложения Минздрава, связанные с предложениями практик для укрепления здоровья работников.
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Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
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Кевин Смит снимает для Netflix аниме «Хи-Мэн»

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Макрон назвал темы переговоров с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным подготовку к возможной встрече «нормандского формата» на уровне лидеров для урегулирования кризиса на востоке Украины.
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Как сообщает Variety, она выступила автором текстов, а музыку написал лауреат "Грэмми" Джесси Харрис, ранее работавший с Норой Джонс.
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На территории России могут ввести запрет на продажу через интернет лекарств, отпускаемых по рецепту.
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Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
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