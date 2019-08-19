Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в МосквеBFM.ru 13:18
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
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Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам А321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под Северодвинском
Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 12:26
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:00
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол
СМИ сообщили детали контракта «Зенита» с Круговым
Обновлено в 10:13
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Обновлено 17 августа в 22:42
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Общество
ВЦИОМ назвал самую популярную видеоигру у россиян
Об играх: Лидер по популярности среди видеоигр — симулятор танкового боя World of Tanks, 11 процентов опрошенных назвали эту игру любимой.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Минздрав пояснил предложение о штрафах за перекуры на работе
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай пояснил предложения Минздрава, связанные с предложениями практик для укрепления здоровья работников.
Обновлено в 09:39
Общество
РАН, возможно, получит право присуждать звание «почетный профессор РАН» общественным, культурным и госдеятелям
Российская академия наук, возможно, получит право присуждать звание "почетный профессор РАН" государственным, общественным и культурным деятелям.
Обновлено в 12:33
Экономика
Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех»
По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости
Как выяснилось, новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.
Обновлено в 13:05
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Кино
Кевин Смит снимает для Netflix аниме «Хи-Мэн»
Обновлено в 09:18
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено 17 августа в 04:57
Политика
Макрон назвал темы переговоров с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным подготовку к возможной встрече «нормандского формата» на уровне лидеров для урегулирования кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 12:20
Музыка
Майя Хоук выпустила два сингла и готовит альбом
Как сообщает Variety, она выступила автором текстов, а музыку написал лауреат "Грэмми" Джесси Харрис, ранее работавший с Норой Джонс.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Здоровье
В России могут запретить продажу рецептурных лекарств через интернет
На территории России могут ввести запрет на продажу через интернет лекарств, отпускаемых по рецепту.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11