Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в МосквеРИА Новости 12:23
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
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Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создают стандарт беспроводного обмена файлами
Три крупнейших в Китае производителя смартфонов — Xiaomi, Vivo и Oppo — договорились о совместной разработке нового протокола для беспроводного обмена файлами между их устройствами.
Обновлено в 10:42
Футбол
Футболист «Ростова» Зуев раскритиковал работу судьи в матче с «Уфой»
Полузащитник "Ростова" Александр Зуев раскритиковал работу главного арбитра матча шестого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" Евгения Турбина.
Обновлено в 14:46
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы после взрыва под Северодвинском
Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 13:08
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Единоборства
СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC
Напомним, что в июне 2019 года Нурмагомедов заключил новое соглашение с UFC, которое сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов организации.
Обновлено в 10:01
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
Обновлено в 14:56
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не ставит перед собой цель удержать братьев Миранчуков
Московский футбольный клуб "Локомотив" не ставит перед собой цель удержать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команде.
Обновлено в 10:54
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Политика
Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 14:12
Теннис
Мой самый большой фанат: Медведев ответил Кирьосу
«Мой самый большой фанат», — в шутку отреагировал россиянин.
Обновлено в 11:31
Футбол
Канделаки объяснила платную трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на возмущения болельщиков по поводу того, что трансляция матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ведётся только по платному каналу «Матч Премьер».
Обновлено в 14:16
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27
Политика
Зеленский уволил губернатора Николаевской области
Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57