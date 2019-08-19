Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в МосквеРИА Новости 12:23

Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
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