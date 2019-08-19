Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в МосквеГазета.Ru 16:43
Президент России напомнил, что во Франции во время акций "желтых жилетов" погибли 11 человек, а в России, по его словам, подобного не допустят. На пресс-конференции перед встречей Путин отметил любезность французской стороны.
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Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Политика
Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бочкарева рассказала, как быстро похудела на 60 килограмм
Звезда рассказала, что самое главное — это не есть на ночь и вести активный образ жизни.
Обновлено в 18:59
Космос
Американец сфотографировал необычный НЛО над деревьями
Как рассказал автор снимка, он проснулся ночью, чтобы прикрыть окно, но неожиданно увидел над деревьями необычный объект и решил сфотографировать.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Ведомство опубликовало программу "Укрепление здоровья работающих", в которой предложило оценить ущерб перекуров на работу, и ввести для курящих сотрудников систему штрафов и поощрений.
Обновлено 17 августа в 16:32
Политика
Трамп призвал Индию и Пакистан урегулировать ситуацию с Кашмиром
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Пакистан и Индию наладить сложившуюся ситуацию с Кашмиром посредством диалога.
Обновлено 17 августа в 01:34
Общество
Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале «Чернобыль»
Авторы американо-британского сериала "Чернобыль" чередуют красочные кадры с искажением фактов о числе погибших в аварии на АЭС, заявил в понедельник заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.
Обновлено в 13:06
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Космос
США планируют занять лидирующее место в космической гонке
Обновлено в 18:36
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл сбежали с ребенком в Ниццу
Принц Гарри и Меган Маркл сбежали в Ниццу со своим трехмесячным сыном Арчи. В сети появились снимки, которые буквально поразили фанатов.
Обновлено в 19:25
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
Обновлено в 19:31
Политика
Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58