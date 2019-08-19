Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в МосквеBFM.ru 13:18
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
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