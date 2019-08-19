Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в МосквеBFM.ru 13:18

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
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Путин связал акции протеста в Москве с «электоральным циклом»

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Путин связал акции протеста в Москве с электоральным циклом

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Путин высказался о митингах в России

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Путин прокомментировал несанкционированные акции в Москве

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Путин о протестах: никто не должен доводить ситуацию до столкновений

Коммерсантъ12:09

Путин впервые высказался о летних протестах в России. Видео

Дождь12:53
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Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
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США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты

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Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Авто

LADA Granta получила новую версию Drive Active

«АвтоВАЗ» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию LADA Granta – Drive Active.
Обновлено вчера в 06:20
Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби

ЦСКА проиграл «Спартаку» в московском дерби, прошедшем в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк

Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.
Обновлено в 04:16
Политика

Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

Обновлено в 13:23
Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензином

Чтобы определить доступность бензина эксперты разделили среднюю ежемесячную зарплату по региону в период с июня 2018-го по май 2019 года на среднюю цену литра бензина на конец июля 2019 года.
Обновлено в 03:43
Политика

Макрон рассчитывает продолжить встречи и переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает продолжить встречи и переговоры с президентом РФ.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Владимир Тарасенко презентовал в Новосибирске Кубок Стэнли

Во время борьбы за Кубок Стэнли у Владимира Тарасенко родился третий сын.
Обновлено в 07:00
Авто

Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста

Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Политика

Олег Буров избран новым мэром Риги

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Экономика

QIWI допустил продажу «Рокетбанка»

Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика

Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Криштиану Роналду признался, что откупился от «изнасилованной» Майорги

Обновлено в 15:45
Политика

Цель своего визита на Украину назвал Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в Киев о цели своего визита на Украину.
Обновлено вчера в 15:01
Единоборства

Макгрегор назвал Бекхэма иконой стиля

Обновлено в 15:18
Общество

Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»

Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Наука

Почему кошки мурлыкают

Обновлено в 11:18
Происшествия

На химзаводе в подмосковной Балашихе произошел пожар

«Интерфаксу» в МЧС добавили, что возгорание произошло на химзаводе в цехе по производству кремниевых смол.
Обновлено в 09:23
Авто

Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей

Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

Войцех Ковалевски: «В дерби лучшими были Джикия и Жиго»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своим мнение о матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). Он отметил игру вратаря и защитников.
Обновлено в 15:56
Экономика

Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

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Дочь Умы Турман выпустила два новых сингла после съемок у Тарантино

Дочь Умы Турман и Итана Хоука представила композиции To Love a Boy и Stay Open, которые появятся на ее альбоме.
Обновлено в 11:39
Футбол

Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне

Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 14:04
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