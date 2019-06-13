Владимир Путин уволил двух генералов после дела ГолуноваBFM.ru 11:57

с чего всё началось

Президент Владимир Путин уволил двух генералов после дела Ивана Голунова. Это начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин и начальник УВД по Западному округу Андрей Пучков.

Владимир Путин уволил двух генералов после дела Голунова

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Авто Появились первые фото BMW 8-Series Gran Coupe Официальный старт продаж BMW 8-Series Gran Coupe, главного конкурента Audi A7 Sportback, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera, запланирован на осень, однако в Сеть просочились первые фотоснимки, сделанные покупателем из Сингапура.

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Общество В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.

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Авто Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.