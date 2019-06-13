Политика
Владимир Путин уволил двух генералов после дела ГолуноваBFM.ru 11:57
Президент Владимир Путин уволил двух генералов после дела Ивана Голунова. Это начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичной полиции Юрий Девяткин и начальник УВД по Западному округу Андрей Пучков.
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с чего всё началось
"Освободить от занимаемой дoлжности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимирoвича - начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора пoлиции Пучкова Андрея Павлoвича - начальника управления внутренних дел по Западному административнoму округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.ТАСС06:40
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