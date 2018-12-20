Политика
Путин оценил вероятность запрета доллара в России
Путин оценил вероятность запрета доллара в РоссииВзгляд.ру07:05
Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что запрета на хождение доллара в России нет и не будет, а дедолларизация экономики, в том числе российской, не коснется граждан.
Взгляд.ру07:05
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Прежде всего, в расчетах между странами ЕАЭС и на постсоветском пространстве. Например, в расчетах между Россией и Беларусью он в значительной степени вырос, по-моему, уже под 60% и более в безналичном расчете. В наличных – меньше.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Армия и оружие
CNN: США выведут из Афганистана семь тысяч военных
США выведут из Афганистана около семи тысяч военных, сообщает CNN.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур
«21 декабря в 3:20 мск с космодрома Байконур успешно осуществлён пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указывается в заявлении.
Обновлено в 19:36
Политика
Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко
Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю
Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения подконтрольной украинским властям части Донецкой области.
Обновлено в 17:59
Политика
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое
Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.
Обновлено в 16:30
Политика
США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках
США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.
Обновлено в 10:52
Политика
Палата представителей США согласилась с требованием Трампа по бюджету
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами уже выделено 3,5 миллиарда долларов, в бюджете запрошено еще 5 миллиардов.
Обновлено в 20:51
Политика
Верховная рада лишила каноническую УПЦ ее названия
Верховная рада обязала Украинскую православную церковь указать в своем названии принадлежность к Московскому патриархату.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин как порядочный человек пообещал когда-нибудь жениться
Президент Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь женится, как это и положено порядочному человеку.
Обновлено в 17:33
Политика
В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт
«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ
В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено в 18:45
Политика
Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Обновлено в 15:31
Политика
Трамп с опечатками рассказал о проделанной за Россию работе в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным в борьбе с "Исламским государством"* якобы пришлось выполнять работу России, Ирана и Сирии.
Обновлено в 09:37
Политика
«Момент настал». Небензя напомнил Западу о его обещаниях по Сирии
Настал подходящий момент для снятия с Дамаска западных санкций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по политическому урегулированию в Сирии.
Обновлено в 17:35
Политика
Регина Парпиева пообщалась с Владимиром Путиным
После большой пресс-конференции Владимир Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой и дал ей интервью.
Обновлено в 14:22