Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этажПолитическая Экспертиза 12:42

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как жил в доме без лифта и носил на руках пожилую соседку. Об этом стало известно в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

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