Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает снижения ставок по ипотеке до конца года. По его мнению, это может произойти вслед за инфляцией. Об этом Владимир Путин рассказал в рамках рабочей встречи с главой Банка ВТБ Андреем Костиным.

Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

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