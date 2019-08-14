Финансы

Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеEastRussia вчера в 23:04

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает снижения ставок по ипотеке до конца года. По его мнению, это может произойти вслед за инфляцией. Об этом Владимир Путин рассказал в рамках рабочей встречи с главой Банка ВТБ Андреем Костиным.
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Путин обозначил ожидания по поводу ипотеки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
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Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
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ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank

Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.
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В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
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Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей

Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
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Происшествия

Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым

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Армия и оружие

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
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Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
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Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
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Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
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При раскопках в Кремле нашли следы крупного пожара

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Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
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В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве 17 и 18 августа. Об этом 15 августа сообщает сайт столичной мэрии.
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Как объяснила Соболь, решение о прекращении голодовки связано с тем, что в ее поддержку голодовку держит и тренер сборщиков подписей на ее кампании в Мосгордуму Алексей Миняйло, находящийся в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках (статья 212 УК).
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Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

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Вратарь «Уфы» Чернов призвал Савина ответить за свои слова

Вратарь «Уфы» Алексей Чернов потребовал у блогера Евгения Савина исполнить обещание.
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