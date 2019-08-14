Финансы
Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотекеEastRussia вчера в 23:04
Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает снижения ставок по ипотеке до конца года. По его мнению, это может произойти вслед за инфляцией. Об этом Владимир Путин рассказал в рамках рабочей встречи с главой Банка ВТБ Андреем Костиным.
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Кино
На ВЭФ планируют провести Дни якутского кино
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Жуковском работала система отпугивания птиц в момент взлета А-321
При взлете из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели.
Обновлено в 05:09
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве
Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Экономика
ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank
Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам
Обновлено в 07:25
Происшествия
Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь
В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
Обновлено в 06:57
Общество
Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России
Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей
Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Политика
Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено в 07:13
Общество
При раскопках в Кремле нашли следы крупного пожара
Обновлено в 07:00
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Культура
В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков
Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Москве 17 и 18 августа. Об этом 15 августа сообщает сайт столичной мэрии.
Обновлено в 07:10
Общество
Любовь Соболь объявила о прекращении голодовки
Как объяснила Соболь, решение о прекращении голодовки связано с тем, что в ее поддержку голодовку держит и тренер сборщиков подписей на ее кампании в Мосгордуму Алексей Миняйло, находящийся в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках (статья 212 УК).
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44
Футбол
Вратарь «Уфы» Чернов призвал Савина ответить за свои слова
Вратарь «Уфы» Алексей Чернов потребовал у блогера Евгения Савина исполнить обещание.
Обновлено в 06:45