Политика

Владимир Путин призвал корпорации обеспечить прорыв в сфере ITВолжская коммуна 12 июля в 09:30

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Заключено также трехстороннее соглашение с ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» по направлению «Беспроводная связь нового поколения». Присутствовавший на церемонии Президент РФ поделился своими мыслями о важности развития IT-технологий.
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REGNUM04:34

Владимир Путин призвал корпорации обеспечить прорыв в сфере IT

Волжская коммуна12 июля в 09:30
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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