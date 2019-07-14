Политика
Владимир Путин призвал корпорации обеспечить прорыв в сфере ITВолжская коммуна 12 июля в 09:30
Заключено также трехстороннее соглашение с ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» по направлению «Беспроводная связь нового поколения». Присутствовавший на церемонии Президент РФ поделился своими мыслями о важности развития IT-технологий.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Происшествия
В Невском районе произошло ДТП с пострадавшими
Вечером в воскресенье, 14 июля, в Невском районе произошла серьезная авария.
Обновлено в 15:17
Космос
Специалисты считают, что на Землю могли попасть микробы с Луны
Микробы с Луны могли попасть в атмосферу Земли, несмотря на все усилия NASA.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в своем время обучал президента страны Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено в 15:28
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской
В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX
Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.
Обновлено в 20:51
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено в 19:54
Экономика
Для государственных информсистем разработают единые требования
Для государственных информсистем разработают единые требования Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать.
Обновлено в 19:01
Политика
О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Экономика
Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Политика
Украинец пришел на незаконный митинг Соболь в расчете на «майдан»
Украинец отвечал на вопросы журналиста телеканала «Дождь» и признал, что хотел бы видеть Россию такой, как Украина при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено в 17:57
Космос
Источник рассказал о планах США по запуску пилотируемых кораблей к МКС
Первый после сертификации НАСА американский корабль с экипажем полетит на Международную космическую станцию (МКС) весной, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:14
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 18:51
Футбол
Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций
Вопросы к судье и первый финал Сенегала за 17 лет В первом полуфинальном матче Кубка Африки сошлись Сенегал и Тунис, при этом фаворитами противостояния считались "львы Теранги", которые привезли в Египет очень сильный состав во главе с Садио Мане.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым
Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.
Обновлено в 20:00