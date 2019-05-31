Политика

Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы ЕлизаветыМосковский Комсомолец Калининград 07:42

Президент Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы Елизаветы. Указ был подписан сегодня, в пятницу, 31 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы Елизаветы

Московский Комсомолец Калининград07:42

Путин присвоил имя аэропорту Калининграда

МедиаКалибр06:13

Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя Елизаветы Петровны

Новый Калининград.Ru05:36

Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы-распутницы

Калининград 2407:20

Путин присвоил аэропорту в Калининграде имя императрицы Елизаветы

Русский Запад05:59

Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны

Калининград.Ru05:41

Владимир Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны

Вести Калининград07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Экономика

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Экономика

Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов

Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Технологии

В сети Cosmos нашли критическую уязвимость. Разработчики провели хардфорк

В системе Cosmos обнаружили критическую уязвимость, об этом рассказала Джесси Ирвин, глава отдела безопасности компании Tendermint, которая является разработчиком токена.
Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский обновил состав СНБО Украины

Новый президент назначил себя председателем Совета нацбезопасности Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) государства.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео

Обновлено в 07:37
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани

В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Общество

История одной дегустации, или Мальчик-мем пробует лаймы в Кремле

Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 08:03
Гаджеты

HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа

Обновлено вчера в 12:21
Политика

Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ решило расширить черных список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Общество

Путин присвоил российским аэропортам имена заслуженных деятелей страны

Согласно указу, размещенному на официальном портале правовой информации, международному аэропорту "Шереметьево" присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Стиральная машинка затопила квартиру и убила девушку в Татарстане

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Защита Павла Мамаева попросила Татьяну Москалькову помочь футболистам

Защита Павла Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании, которое состоится 13 июня в Мосгорсуде.
Обновлено в 10:43
Здоровье

В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза

В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о проблемах с алкоголем в прошлом

Телеведущая призналась, что в то время имела серьезные проблемы с алкоголем.
Обновлено в 11:23
Баскетбол

«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Политика

Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ

Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика

Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом

По словам депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рабиновича, украинская газотранспортная система (ГТС) может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество

Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер

Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 09:46
Экономика

Мутко: регионы получат деньги на нацпроекты на три года вперед

Финансирование национальных проектов на три года вперед поможет главам регионов планировать работу по их реализации, заявил в пятницу журналистам во время рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Храброво
Международный аэропорт Калининграда. Расположен в 20 км к северо-востоку от центра города, рядом с одноимённым посёлком. Имеет статус аэропорта федерального значения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное