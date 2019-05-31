Политика
Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы ЕлизаветыМосковский Комсомолец Калининград 07:42
Президент Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы Елизаветы. Указ был подписан сегодня, в пятницу, 31 мая.
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Владимир Путин присвоил аэропорту Храброво имя императрицы Елизаветы
Московский Комсомолец Калининград07:42
Владимир Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны
Вести Калининград07:25
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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