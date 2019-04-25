Переговоры Путина с Ким Чен Ыном начались во ВладивостокеМР7.ру 01:37

Утром 25 апреля во Владивостоке начались переговоры президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА «Новости». Главы государств начали свою первую встречу с общения «один на один».

Переговоры Путина с Ким Чен Ыном начались во Владивостоке

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