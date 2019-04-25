Политика
Переговоры Путина с Ким Чен Ыном начались во ВладивостокеМР7.ру 01:37
Утром 25 апреля во Владивостоке начались переговоры президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА «Новости». Главы государств начали свою первую встречу с общения «один на один».
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Общество
Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон
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Рада приняла закон об украинском языке
Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
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Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
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Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики после подписания российским президентом указа об упрощении получения паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, поручил упростить пересечение границы с Россией.
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Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по предпродаже в России
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Политика
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Армия и оружие
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Общество
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Исполняющая обязанности мэра Липецка Евгения Уваркина на публичной встрече допустила антисемитское высказывание.
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В Тюмени экстренно сел следовавший в Москву самолет
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Названы сроки устранения проблем с качеством российской нефти
Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:53
Политика
Путин назвал обстоятельной беседу с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин прокомментировал общение тет-а-тет, которое у него состоялось с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Марий Эл пьяный мужчина выпал из полицейского автомобиля на ходу
Правоохранители заметили пропажу вскоре после того, как он вывалился В Волжске 24 апреля днем пьяный мужчина выпал из полицейского УАЗика.
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Единоборства
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Санчес не стал называть никаких цифр, но в телефонном разговоре с Los Angeles Daily News отметил, что получал стандартные 10 процентов от гонораров Головкина, и что боксер предложил ему значительно меньше.
Обновлено вчера в 21:22
Кино
Опубликован трейлер сериала по комиксам DC «Болотная Тварь»
Обновлено в 06:03
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Климкин обвинил Россию в «паспортной» оккупации Донбасса
Решение российской стороны выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям отдельных районов ДНР и ЛНР глава МИД Украины Павел Климкин назвал «продолжением российской агрессии».
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
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Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Политика
Байден намерен участвовать в выборах президента США
Политик Джо Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, заявил о планах на участие в выборах главы Штатов 2020 года.
Обновлено в 06:23
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
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Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев разрешил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову взять еще одного заместителя, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Хоккей
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Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
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Футбол
Матч открытия нового стадиона Динамо состоится 26 мая
Первоначально планировалось, что в матче открытия в рамках чемпионата России встретятся Динамо и Спартак.
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Авто
Skoda представит новый кроссовер в июне
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
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Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания в текущем году продала оружия на сумму $4,6 млрд.
Обновлено в 06:19