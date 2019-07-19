Политика
Владимир Путин прилетел в МагнитогорскZnak.com 12:17
После запуска аглофабрики президент встретится с работниками предприятия и проведет рабочую встречу с Алексеем Текслером. Визит Путина в Магнитогорск задержался из-за того, что президент улетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
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