Политика

Владимир Путин прилетел в МагнитогорскZnak.com 12:17

После запуска аглофабрики президент встретится с работниками предприятия и проведет рабочую встречу с Алексеем Текслером. Визит Путина в Магнитогорск задержался из-за того, что президент улетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.
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