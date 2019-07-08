Политика
Кремль обнародовал программу Путина в ЕкатеринбургеПолитсовет 02:35
Администрация президента опубликовала программу визита Владимира Путина в Екатеринбург. Она состоит всего из двух мероприятий. Как говорится в сообщении Кремля, 9 июля 2019 года Путин посетит выставку «Иннопром» и выступит в рамках саммита GMIS.
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Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПРАЙМ вчера в 17:16
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