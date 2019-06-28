Политика
Владимир Путин прибыл в японскую Осаку на саммит G20Вести.Ru вчера в 21:14
Самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Осаки "Кансай". Президент России прибыл в Японию для участия в саммите G20. Он был встречен российским послом в Японии, парламентским заместителем министра иностранных дел Японии и мэром Осаки, передает РИА Новости.
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Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Обновлено вчера в 21:39
Финансы
Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд
За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов
Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.
Обновлено вчера в 20:57
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 14:28
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Саммит G20 начался с совместного фотографирования лидеров
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Экономика
Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах
Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Политика
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20
Глава США Дональд Трамп протянул кулак японскому и индийскому премьерам Синдзо Абэ и Нарендре Моди во время фотографирования на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 00:00
Общество
В эту пятницу в центре Екатеринбурга пройдет Ural Music Night
Обновлено 25 июня в 01:40
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено вчера в 12:32
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными
Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В США семь человек пострадали в результате стрельбы
Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019
Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Подросток в Турции поймал выпавшую из окна девочку
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено вчера в 03:26
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Культура
Теодор Курентзис написал прощальное письмо
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03