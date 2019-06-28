Владимир Путин прибыл в японскую Осаку на саммит G20Вести.Ru вчера в 21:14

Самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Осаки "Кансай". Президент России прибыл в Японию для участия в саммите G20. Он был встречен российским послом в Японии, парламентским заместителем министра иностранных дел Японии и мэром Осаки, передает РИА Новости.

Владимир Путин прибыл в японскую Осаку на саммит G20

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