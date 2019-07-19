Политика
Владимир Путин прибыл в МагнитогорскREGNUM 12:23
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск. Он прибыл из Иркутской области, где провёл совещание по вопросам ликвидации последствий мощного наводнения. В Магнитогорске глава государства примет участие в церемонии открытия агломерационной фабрики ММК.
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Армия и оружие
Минобороны РФ назвало фейком сообщения о сухопутных войсках в Идлибе
В ведомстве напомнили, что в Сирии размещены только наблюдательные посты российской военной полиции Минобороны России назвало сообщение Reuters об участии российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб фейком.
Обновлено вчера в 08:01
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В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
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Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Политика
Сенатор США назвал российское приложение угрозой нацбезопасности
Сенатор США Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию, так как счел приложение FaceApp угрозой национальной безопасности.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе, который находится в китайской провинции Хэнань.
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Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
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Под Петербургом из-за поломки задержали электрички
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Путин и Медведчук встретились накануне выборов в Украине
Российский президент Владимир Путин и глава украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук встретились за 3 дня до выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Общество
Россия начала экспорт пряников в Китай
Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
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Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
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Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Кино
Путин поздравил с юбилеем Александра Ширвиндта
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту по случаю его 85-летия.
Обновлено в 04:25
Музыка
Анна Бузова записала на студии дебютную песню
Анна Бузова немало удивила своих поклонников неожиданной новостью — девушка решила записать дебютную песню.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Украина намерена купить списанные советские военные катера у Польши
Украина изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта "1241 Молния" - "Металович" и "Ролник".
Обновлено в 05:49
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Политика
Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
Обновлено в 06:50
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Авто
Внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport рассекречена на фото
За неделю до официального дебюта в Сети появились первые живые фотографии обновленного Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
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Людмилу Максакову перестали узнавать из-за пластики
Практически все сошлись на том, что Максакова себя изуродовала, став очередной возрастной (78 лет) пластической куклой.
Обновлено в 04:57
Авто
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей.
Обновлено в 07:49
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Наука
В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.
Обновлено вчера в 08:20
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено 17 июля в 09:46