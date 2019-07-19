Политика

Владимир Путин прибыл в МагнитогорскREGNUM 12:23

Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск. Он прибыл из Иркутской области, где провёл совещание по вопросам ликвидации последствий мощного наводнения. В Магнитогорске глава государства примет участие в церемонии открытия агломерационной фабрики ММК.
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Текслер: проблему нехватки мест в яслях Магнитогорска решат в 2021 году

ТАСС15:57

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Накануне.Ru13:31

Путин прибыл в Магнитогорск

Московский Комсомолец12:17

Встреча Путина с Текслером в Магнитогорске отличается от встреч президента с врио губернаторов

URA.Ru14:23

Путин прилетел в Магнитогорск

Life.ru12:18

Путин принял участие в церемонии ввода в строй нового подразделения ММК

РИА Новости12:51

Путин прибыл в Магнитогорск

ФАН12:30
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Армия и оружие

Минобороны РФ назвало фейком сообщения о сухопутных войсках в Идлибе

В ведомстве напомнили, что в Сирии размещены только наблюдательные посты российской военной полиции Минобороны России назвало сообщение Reuters об участии российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб фейком.
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Политика

Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

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Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе, который находится в китайской провинции Хэнань.
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Обновлено вчера в 16:19
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Общество

Россия начала экспорт пряников в Китай

Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
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Политика

Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

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Путин поздравил с юбилеем Александра Ширвиндта

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту по случаю его 85-летия.
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Анна Бузова немало удивила своих поклонников неожиданной новостью — девушка решила записать дебютную песню.
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Армия и оружие

Украина намерена купить списанные советские военные катера у Польши

Украина изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта "1241 Молния" - "Металович" и "Ролник".
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Общество

В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»

ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
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Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
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Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором

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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе

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Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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