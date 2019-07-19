Политика
Владимир Путин прибыл в МагнитогорскREGNUM 12:23
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск. Он прибыл из Иркутской области, где провёл совещание по вопросам ликвидации последствий мощного наводнения. В Магнитогорске глава государства примет участие в церемонии открытия агломерационной фабрики ММК.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Политика
Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено в 16:50
Политика
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
В июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, рассуждая о планах после президентства, политик отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется спустя это время.
Обновлено в 17:54
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Обновлено в 14:35
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено в 05:42
Кино
Трейлер экранизации мюзикла «Кошки» провалился в соцсетях
В сети появился официальный трейлер экранизации мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт в главной роли.
Обновлено в 16:06
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал
Обновлено в 17:11
Футбол
Федерация футбола Испании расследует переход Гризманна в «Барселону»
Федерация футбола Испании поддержала инициативу «Атлетико», представители которого потребовали расследовать переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридской команды в «Барселону».
Обновлено в 18:06
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в столице Венгрии, российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль турнира.
Обновлено в 14:37
Авто
Chery привезет в Россию кроссовер премиального бренда Exeed
Китайская компания Chery привезет в Россию новый кроссовер Exeed TX премиального суббренда Exeed.
Обновлено в 04:12
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Технологии
Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing
Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Спорт
Чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг
Обновлено в 16:48
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года
23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера
Украина рассматривает возможность покупки больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были списаны Польшей еще в конце 2013 года.
Обновлено в 01:45
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено в 11:10