Политика

Владимир Путин прибыл в МагнитогорскREGNUM 12:23

Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск. Он прибыл из Иркутской области, где провёл совещание по вопросам ликвидации последствий мощного наводнения. В Магнитогорске глава государства примет участие в церемонии открытия агломерационной фабрики ММК.
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Текслер: проблему нехватки мест в яслях Магнитогорска решат в 2021 году

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Путин прилетел в Магнитогорск

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Встреча Путина с Текслером в Магнитогорске отличается от встреч президента с врио губернаторов

URA.Ru14:23

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Путин принял участие в церемонии ввода в строй нового подразделения ММК

РИА Новости12:51

Путин прибыл в Магнитогорск

Московский Комсомолец12:17
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Политика

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Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
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Федерация футбола Испании расследует переход Гризманна в «Барселону»

Федерация футбола Испании поддержала инициативу «Атлетико», представители которого потребовали расследовать переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридской команды в «Барселону».
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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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