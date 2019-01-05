Президент России Владимир Путин прибыл в Калининградскую область. По данным портала «Клопс», самолет главы государства прибыл в аэропорт Храброво вчера вечером, 7 января.

Политика Политика Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде Российский лидер Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

Армия и оружие Армия и оружие Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.

Политика Политика Посольство России отреагировало на заявления СМИ о жизни Скрипалей В посольстве России в Великобритании отреагировали на публикацию The Telegraph о жизни экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после покушения.

Политика Политика Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

Политика Политика В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Армия и оружие Армия и оружие ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.

Политика Политика Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.

Политика Политика Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.

Политика Политика США расширили санкции против Венесуэлы Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него ещё семь имён, а также 23 компании и один бизнес-джет.

Армия и оружие Армия и оружие Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.

Политика Политика Дональд Трамп обратится к нации и посетит границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, 7 января, что обратится к нации и посетит границу с Мексикой на этой неделе.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили об артиллерии ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие В экипировку «Ратник-3» интегрируют роботокомплексы и беспилотники Перспективная боевая экипировка "Ратник" третьего поколения претерпит серьезные изменения.