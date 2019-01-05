Политика
Владимир Путин прибыл в Калининградскую область
Владимир Путин прибыл в Калининградскую областьНевские Новости03:27
Президент России Владимир Путин прибыл в Калининградскую область. По данным портала «Клопс», самолет главы государства прибыл в аэропорт Храброво вчера вечером, 7 января.
Невские Новости03:27
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика
Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде
Российский лидер Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Политика
Посольство России отреагировало на заявления СМИ о жизни Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отреагировали на публикацию The Telegraph о жизни экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после покушения.
Обновлено в 09:49
Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Политика
В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика
Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря
Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него ещё семь имён, а также 23 компании и один бизнес-джет.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео
В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Политика
Дональд Трамп обратится к нации и посетит границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, 7 января, что обратится к нации и посетит границу с Мексикой на этой неделе.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
В ЛНР заявили об артиллерии ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В экипировку «Ратник-3» интегрируют роботокомплексы и беспилотники
Перспективная боевая экипировка "Ратник" третьего поколения претерпит серьезные изменения.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Обновлено вчера в 13:11