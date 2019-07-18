Политика
Владимир Путин прибыл в Иркутскую областьWeacom.ru вчера в 23:56
Ночью 30 июня в аэропорту Братска президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное чрезвычайной ситуации с наводнением в Иркутской области.
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Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв
Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в поселке Асбестовский города Алапаевск произошел хлопок газовоздушной смеси в 16-квартирном доме.
Обновлено в 01:32
Авто
Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей
Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее смогут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.
Обновлено в 01:22
Политика
У семьи главы Мосгоризбиркома нашли квартиры в Хорватии
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова недвижимостью на берегу Адриатического моря в Хорватии.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
У волжан появятся электронные паспорта
Во четверг, 18 июля, стало известно, что у волжан появятся электронные паспорта. "Пилотные" паспорта начнут выдавать уже в июле 2020 года.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Урсула фон дер Ляйен собралась покинуть партийный пост
Будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается покинуть пост зампреда правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Путин поручил правительству найти жилье малоимущим
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 октября разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Футбол
Руни забил и отдал голевой пас в победном матче против «Цинциннати»
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Общество
Данные россиян смогут использовать без их ведома
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено вчера в 19:07
Кино
Вышел полноценный трейлер хоррора «Оно 2»
В сети появился дебютный трейлер второй части хоррора «Оно» — продолжения фильма 2017 года Андреса Мускетти.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Футбольный агент: «Зенит» возьмет свои очки в матче с «Сочи»
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем матче второго тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Политика
Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 10:37
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»
Обновлено вчера в 23:58
Музыка
Игги Поп объявил о выходе нового альбома
Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В японском Киото восемь человек пострадали из-за поджога студии аниме
Как стало известно телеканалу NHK, в японском Киото как минимум восемь человек серьезно пострадали результате возгорания, которое произошло на студии по производству аниме.
Обновлено 17 июля в 23:20
Здоровье
Статистика шокирует: здоровых детей практически нет
По статистике, количество детей, которые страдают от хронических болезней, за годы обучения в школе возрастает в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
Обновлено 17 июля в 05:27