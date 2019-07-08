Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение.

Президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург. В программе нашего лидера несколько пунктов, но не назначены встречи ни с губернатором, ни с полпредом. В первой половине дня Путин должен принять участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург для общения со студентами

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