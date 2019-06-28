Политика
Владимир Путин прибыл на саммит G20 в ЯпониюКапитал страны вчера в 23:12
Президент России Владимир Путин прибыл в Японию на саммит «большой двадцатки», который будет проходить в городе Осака. Сразу по прибытии, глава России направился в международный выставочный центр "Интэкс Осака", где пройдут все встречи G20.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати". Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту "Кансай".РИА Новостивчера в 20:00
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Финансы
ЦБ обратился в полицию из-за вывода активов из Минбанка
27 июня 2019 года заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев рассказал об обращении регулятора к правоохранительным органам по поводу вывода активов из ПАО «Московский индустриальный банк» (Минбанк, находится на санации с 22 января 2019 года).
Обновлено в 01:22
Политика
Дочь и зять президента США участвуют во встрече Путина и Трампа
Переговоры российского и американского лидеров проходят на полях саммита G20 в Осаке Во встрече президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа в Осаке участвуют Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Происшествия
В Волгограде потушили крупный пожар на складе
В четверг в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров, спустя три часа пожар удалось локализовать, в 20.04 по местному времени было ликвидировано открытое горение.
Обновлено в 00:27
Кино
Актёрам «Игры престолов» показали видео со съёмок первого сезона
Канал HBO опубликовал фрагмент со встречи с актёрами «Игры престолов». Его полная версия войдет в специальное издание всех сезонов сериала.
Обновлено в 01:34
Футбол
«Севилья» предлагает «Аяксу» 30 млн евро за Зиеша
«Севилья» заинтересована в приобретении полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша.
Обновлено вчера в 23:57
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено вчера в 19:43
Космос
Уфолог обнаружил дискообразный НЛО возле космической станции
Уфологу удалось заметить необычный объект рядом со станцией, когда внешние камеры внезапно изменили ракурс и сфокусировались на НЛО.
Обновлено вчера в 03:45
Шоу-бизнес
О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова
Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Два человека стали жертвами паводка в Иркутской области
Два человека погибли во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Назван самый популярный у иностранцев регион России
Согласно исследованию, проведенному картографическим сервисом Maps.me, самыми популярными у иностранных туристов регионами России стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 02:49
Политика
Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики
Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В Италии три человека стали жертвами жары
Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Найден мертвым пропавший 7-летний мальчик в Башкирии
Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 7-летнего мальчика из деревни Новые Ябалаклы Чишминского района.
Обновлено в 02:47
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Петербуржец напал с мачете на охранника из-за места на парковке
Вечером 27 июня в Петербурге произошел конфликт из-за нехватки парковочного места.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова
Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.
Обновлено вчера в 08:19
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Технологии
Главе РТ представили очередную альтернативу МСЗ
Во время заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга» главе РТ Рустаму Минниханова представили очередную альтернативу МСЗ.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40