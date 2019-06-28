Владимир Путин прибыл на саммит G20 в ЯпониюКапитал страны вчера в 23:12

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати". Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту "Кансай".

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прибыл в Японию на саммит «большой двадцатки», который будет проходить в городе Осака. Сразу по прибытии, глава России направился в международный выставочный центр "Интэкс Осака", где пройдут все встречи G20.

Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Японию

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