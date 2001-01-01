Владимир Путин прибудет в Казань сегодняВечерняя Казань 04:21

Президент России Владимир Путин проведет сегодня в столице Татарстана совещание по оборонной тематике, которое состоится на территории Казанского авиационного завода. Самолет Путина приземлится в Казани в 13.00.

Владимир Путин прибудет в Казань сегодня

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