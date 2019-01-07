Религия
Президент России поздравил всех православных верующих с праздником Рождества Христова. "Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности", — подчеркнул глава государства.
Вести.Ru02:39
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Религия
В Екатеринбурге возвели ледовые скульптуры по библейским мотивам
Обновлено в 06:22
Религия
В центре Тбилиси перекроют движение
Обновлено вчера в 12:49
Религия
В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке собор
Крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке христианский собор открыт сегодня в торжественной обстановке в новой административной столице Египта.
Обновлено вчера в 11:55
Религия
Мэр Таллина предложил объявить Рождество государственным праздником
Мэр Таллинна Таави Аас (Taavi Aas) предложил отмечать православное Рождество как государственный праздник.
Обновлено вчера в 10:58
Религия
Митрополит Феофан поздравил с Рождеством верующих Татарстана
Рождественское послание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана напомнило православным о событиях 2018 года Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поздравил верующих республики с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба митрополии.
Обновлено в 02:11
Религия
Сотни православных в Петрозаводске посетили рождественскую службу
Обновлено в 05:49
Религия
В «Херсонесе», накануне Рождества, верующим перекрыли дорогу к Богу
Охрана музея-заповедника «Херсонес Таврический», на территории которого располагается Свято-Владимирский собор, не пустила на вечернюю службу, проходившую накануне Рождества, около 100 верующих.
Обновлено в 06:07
Религия
Жители Мордовии встретили светлый праздник Рождества Христова
Множество жителей Саранска приняли участие в ночной Рождественской службе, прошедшей в главном храме Мордовии - Свято-Феодоровском кафедральном соборе.
Обновлено в 02:50
Религия
В Дагестане 580 полицейских обеспечат правопорядок в Рождество
Министерством внутренних дел по РД проводится комплекс организационных и практических мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в Дагестане в дни празднования Рождества Христова в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:17
Религия
Протоиерей Сергий Найдюк поздравил жителей района с Рождеством
Дорогие жители и гости Ашинского района, приглашаем вас разделить молитвенную радость в праздничную рождественскую ночь.
Обновлено вчера в 09:43
Религия
Архиепископ Якутский и Ленский поздравил с Рождеством
Обновлено вчера в 19:00
Религия
РИАЦ публикует расписание Рождественских ёлок для детей
Детей будут развлекать Дед Мороз и аниматоры в костюмах медведя, зайца и других животных. riac34.ru / news / 98287/ В 17 часов в архиерейском зале Свято-Духова монастыря начнется праздник "Рождество в Простоквашино", подготовленный церковно-певческой школой при обители.
Обновлено в 00:40
Религия
Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах
В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.
Обновлено вчера в 22:10
Религия
В Покровском храме Харбина состоялось праздничное богослужение по случаю Рождества
Обновлено в 05:23