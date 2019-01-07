Президент России поздравил всех православных верующих с праздником Рождества Христова. "Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности", — подчеркнул глава государства.

Религия Религия Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.

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Религия Религия В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке собор Крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке христианский собор открыт сегодня в торжественной обстановке в новой административной столице Египта.

Религия Религия Мэр Таллина предложил объявить Рождество государственным праздником Мэр Таллинна Таави Аас (Taavi Aas) предложил отмечать православное Рождество как государственный праздник.

Религия Религия Митрополит Феофан поздравил с Рождеством верующих Татарстана Рождественское послание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана напомнило православным о событиях 2018 года Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поздравил верующих республики с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба митрополии.

Религия Религия Сотни православных в Петрозаводске посетили рождественскую службу

Религия Религия В «Херсонесе», накануне Рождества, верующим перекрыли дорогу к Богу Охрана музея-заповедника «Херсонес Таврический», на территории которого располагается Свято-Владимирский собор, не пустила на вечернюю службу, проходившую накануне Рождества, около 100 верующих.

Религия Религия Жители Мордовии встретили светлый праздник Рождества Христова Множество жителей Саранска приняли участие в ночной Рождественской службе, прошедшей в главном храме Мордовии - Свято-Феодоровском кафедральном соборе.

Религия Религия В Дагестане 580 полицейских обеспечат правопорядок в Рождество Министерством внутренних дел по РД проводится комплекс организационных и практических мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в Дагестане в дни празднования Рождества Христова в 2019 году.

Религия Религия Протоиерей Сергий Найдюк поздравил жителей района с Рождеством Дорогие жители и гости Ашинского района, приглашаем вас разделить молитвенную радость в праздничную рождественскую ночь.

Религия Религия Архиепископ Якутский и Ленский поздравил с Рождеством

Религия Религия РИАЦ публикует расписание Рождественских ёлок для детей Детей будут развлекать Дед Мороз и аниматоры в костюмах медведя, зайца и других животных. riac34.ru / news / 98287/ В 17 часов в архиерейском зале Свято-Духова монастыря начнется праздник "Рождество в Простоквашино", подготовленный церковно-певческой школой при обители.

Религия Религия Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.