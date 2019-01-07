Религия

Владимир Путин поздравил православных с Рождеством
Вести.Ru
02:39

Президент России поздравил всех православных верующих с праздником Рождества Христова. "Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности", — подчеркнул глава государства.
Вести.Ru02:39

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Владимир Путин поздравил православных с Рождеством

Вести.Ru02:39

Путин призвал к признательности церкви за ее роль в жизни россиян

Lenta.ru02:03

Путин поздравил россиян с Рождеством

Телеканал 360°01:46

Путин поздравил православных с Рождеством

RT на русском01:38

Путин поздравил россиян с Рождеством

News.ru01:34

Путин поздравил россиян с Рождеством

РБК01:29

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Комсомольская правда01:26
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Религия

В Екатеринбурге возвели ледовые скульптуры по библейским мотивам

Обновлено в 06:22
Религия

В центре Тбилиси перекроют движение

Обновлено вчера в 12:49
Религия

В Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке собор

Крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке христианский собор открыт сегодня в торжественной обстановке в новой административной столице Египта.
Обновлено вчера в 11:55
Религия

Мэр Таллина предложил объявить Рождество государственным праздником

Мэр Таллинна Таави Аас (Taavi Aas) предложил отмечать православное Рождество как государственный праздник.
Обновлено вчера в 10:58
Религия

Митрополит Феофан поздравил с Рождеством верующих Татарстана

Рождественское послание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана напомнило православным о событиях 2018 года Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поздравил верующих республики с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба митрополии.
Обновлено в 02:11
Религия

Сотни православных в Петрозаводске посетили рождественскую службу

Обновлено в 05:49
Религия

В «Херсонесе», накануне Рождества, верующим перекрыли дорогу к Богу

Охрана музея-заповедника «Херсонес Таврический», на территории которого располагается Свято-Владимирский собор, не пустила на вечернюю службу, проходившую накануне Рождества, около 100 верующих.
Обновлено в 06:07
Религия

Жители Мордовии встретили светлый праздник Рождества Христова

Множество жителей Саранска приняли участие в ночной Рождественской службе, прошедшей в главном храме Мордовии - Свято-Феодоровском кафедральном соборе.
Обновлено в 02:50
Религия

В Дагестане 580 полицейских обеспечат правопорядок в Рождество

Министерством внутренних дел по РД проводится комплекс организационных и практических мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в Дагестане в дни празднования Рождества Христова в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:17
Религия

Протоиерей Сергий Найдюк поздравил жителей района с Рождеством

Дорогие жители и гости Ашинского района, приглашаем вас разделить молитвенную радость в праздничную рождественскую ночь.
Обновлено вчера в 09:43
Религия

Архиепископ Якутский и Ленский поздравил с Рождеством

Обновлено вчера в 19:00
Религия

РИАЦ публикует расписание Рождественских ёлок для детей

Детей будут развлекать Дед Мороз и аниматоры в костюмах медведя, зайца и других животных. riac34.ru / news / 98287/ В 17 часов в архиерейском зале Свято-Духова монастыря начнется праздник "Рождество в Простоквашино", подготовленный церковно-певческой школой при обители.
Обновлено в 00:40
Религия

Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах

В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.
Обновлено вчера в 22:10
Религия

В Покровском храме Харбина состоялось праздничное богослужение по случаю Рождества

Обновлено в 05:23
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