Музыка
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеемРоссийская газета 02:40
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
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И конечно, особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену. И для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Общество
Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на ближайшей неделе
Сухая погода и сильные колебания температуры ожидаются в столичном регионе на этой неделе благодаря прохождению скандинавского антициклона, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено в 06:24
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Происшествия
Трое мальчиков стали жертвами педофила в пригороде Петербурга
Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в отношении мужчины, 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-тилетнего возраста»).
Обновлено в 06:37
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Наука
Российские археологи нашли в центре Египта могилу римского периода
Исследователи из Центра египтологических исследований РАН обнаружили в некрополе Дейр Эль-Банат в центральной части страны захоронение, по-видимому, римского периода, а в нем хорошо сохранившуюся мумию.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Политика
Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Футбол
Зинедин Зидан: «Бензема объединяет всех хороших игроков, он не просто нападающий»
Обновлено в 04:02
Происшествия
Британский студент угрожал ножом жителям Нижнего Новгорода
Студент из Великобритании пугал прохожих ножом. Инцидент случился в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Внук экс-директора «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
Обновлено в 07:18
Авто
«АвтоВАЗ» обновил комплектации модели Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Ради дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу
Ради детского мероприятия известный отечественный актер отказался от привычного атрибута в виде шляпы.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Спорт
Бьёрндален призвал Логинова объясниться за допинг
После возвращения Логинова в большой спорт в ноябре 2016 года иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения.
Обновлено в 06:09
Политика
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына
В Кремле подтверждают: саммит лидеров России и Северной Кореи готовится, но по срокам и месту проведения пока ясности нет.
Обновлено в 05:40
Экономика
Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16