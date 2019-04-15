Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеемРоссийская газета 02:40
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
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И конечно, особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену. И для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Экономика
Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска
Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Общество
Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
Обновлено в 08:39
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Одна из четырех оставшихся в мире черепах Янцзы умерла в Китае
Возраст черепахи составлял 90 лет. Местный персонал и международные эксперты пытались искусственно осеменить самку за 24 часа до ее смерти.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией
В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Экономика
НЛМК в I квартале сократил выпуск стали на 3%
Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в первом квартале 2019 года сократила выпуск стали на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,183 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:14
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Авто
Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль
Обновлено в 08:32
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры
В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Общество
Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора
Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Обновлено в 06:51
Политика
Российские инспекторы начали проверять аэропорты Египта
С прошедшего воскресенья, 14 апреля, специалисты по авиабезопасности из России работают в курортных египетских городах Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в египетской компании по управлению аэропортами.
Обновлено в 08:28
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Обновлено в 07:57
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву и Первый канал
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Ставропольский бройлер» к АО «Первый канал» и редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой».
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Игры
В магазине GOG стартовала распродажа игр российских разработчиков
Онлайн-магазин игр без DRM-защиты GOG (Good Old Games) объявил о начале распродажи игр, созданных разработчиками из России и стран СНГ.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Общество
Австрия запретит анонимность и ненависть в интернете
В Австрии в 2020 году вступит в силу закон, призванный исключить анонимность в Сети и снизить проявления ненависти.
Обновлено в 07:41
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10