Политика
Владимир Путин попросил Рустэма Хамитова помочь Радию ХабировуГоробзор.ру 02:11
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими главами 15 регионов, которые оставили должность в течение конца прошлого – начала текущего годов. Среди них присутствовал экс-руководитель РБ Рустэм Хамитов.
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Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы будут оказывать поддержку своим преемникам
Интерфакс - Россиявчера в 09:35
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