Политика

Владимир Путин попросил Рустэма Хамитова помочь Радию ХабировуГоробзор.ру 02:11

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими главами 15 регионов, которые оставили должность в течение конца прошлого – начала текущего годов. Среди них присутствовал экс-руководитель РБ Рустэм Хамитов.
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Южноуральский экс-губернатор вышел из тени для встречи с президентом

ФедералПресс01:03

Путин принял в Кремле бывших глав регионов

REGNUMвчера в 10:44

Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы будут оказывать поддержку своим преемникам

Интерфакс - Россиявчера в 09:35

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

РИА Новостивчера в 09:46

Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам

Росбалтвчера в 09:40

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы окажут необходимую поддержку преемникам

Life.ruвчера в 09:51

Путин рассчитывает, что новые врио глав регионов смогут развить успехи предшественников

ТАССвчера в 09:29
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Политика

Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах

Обновлено в 05:14
Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Хоккей

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Обновлено в 04:01
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Политика

В администрации Зеленского рассказали, что не знают Медведчука

Глава администрации Андрей Богдан заявил, что в АП "не видят" Медведчука переговорщиком от Украины.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Хоккей

ISport.cz: Владимир Ружичка возглавит «Слован». Клуб останется в КХЛ

Новым главным тренером «Слована» станет Владимир Ружичка, информирует iSport.cz.
Обновлено в 05:23
Культура

Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта

Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

На выборах в Европарламент определился лидер

Согласно результатам экзитпола, опубликованного центром исследования общественного мнения Ipsos, наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Нидерландах получила Левая Партия труда, представители которой займут пять из 26 депутатских кресел.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма

В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Политика

Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Обновлено вчера в 11:21
Спорт

Чемпион мира по Dota 2 оскорбил русских игроков

Французский киберспортсмен Себастьян Ceb Дебс, выступающий за состав OG по Dota 2, попал в скандал во время игры в паблике.
Обновлено в 05:37
Экономика

МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

У дочери Филиппа Киркорова появился первый школьный поклонник

Певец Филипп Киркоров в сторис своего Instagram рассказал, что у его дочери Аллы-Виктории появилась первая школьная любовь.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В московском метро произошел сбой из-за остановки поездов

"Причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии", - поясняется в комментарии Мосметро.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

«Мое тело становится дряблым» — Деми Мур устала бороться со старением

Актриса не можете смириться с тем, что наступает старение, и с тем, что она уже не может с ним справиться, даже с помощью всех благ эстетической медицины.
Обновлено в 02:00
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Наука

Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Обновлено в 00:52
Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Общество

Мединский призвал сделать библиотеки центрами просвещения

Обновлено в 04:48
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