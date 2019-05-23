Политика
Владимир Путин попросил Рустэма Хамитова помочь Радию ХабировуГоробзор.ру 02:11
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими главами 15 регионов, которые оставили должность в течение конца прошлого – начала текущего годов. Среди них присутствовал экс-руководитель РБ Рустэм Хамитов.
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Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы будут оказывать поддержку своим преемникам
Интерфакс - Россиявчера в 09:35
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Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
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Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Политика
В Кремле определили дату Прямой линии
Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
О возможности «Красухи» из Хмеймима «ослепить» израильские РЛС
В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе Avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭБ.
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Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Путешествия
311 российских туристов не могут вылететь домой из Китая
Более трёх сотен российских туристов почти двое суток не могут вылететь домой из Китая.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги
Женщина из ревности за четыре миллиона рублей заказала убийство своей знакомой в Подмосковье, она и двое исполнителей задержаны и сознались в совершении преступления, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Обновлено в 06:07
Общество
В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно
В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.
Обновлено в 02:27
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 04:01
Футбол
Тренер: Соснин и Рауш точно не сыграют в матче с «Арсеналом»
Футболисты московского "Динамо" Антон Соснин и Константин Рауш из-за травм точно не сыграют в матче заключительного, 30-го, тура чемпионата России против тульского "Арсенала", заявил главный тренер "бело-голубых" Дмитрий Хохлов.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Хоккей
The New York Times: Василевский спас Россию от поражения в матче с США
Журналист The New York Times Джули Робенхаймер после матча финала чемпионата мира Россия США (4:3) отметила игру голкипера российской команды Андрея Василевского.
Обновлено в 06:37
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Россияне стали острее чувствовать кризис
Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK.
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Армия и оружие
Чем займутся российские военные в Конго, рассказал Песков
По словам Пескова, российские специалисты отправились в Конго для того, чтобы заняться обслуживанием военной техники, поставленной из страны.
Обновлено в 06:58
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Авто
В апреле увеличились продажи люксовых автомобилей на 12%
Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в апреле 2019 года составил 172 единицы – на 12,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:11
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 06:00
Футбол
«Енисей»: Везём подарок гению Заболотному
«Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба. Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше.
Обновлено в 05:02
Общество
Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю, заявив, что они являются его собственностью.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне
Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Экономика
В России запретили табло с курсами валют
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09