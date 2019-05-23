Политика

Владимир Путин попросил Рустэма Хамитова помочь Радию ХабировуГоробзор.ру 02:11

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими главами 15 регионов, которые оставили должность в течение конца прошлого – начала текущего годов. Среди них присутствовал экс-руководитель РБ Рустэм Хамитов.
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Путин попросил экс-губернаторов помогать своим преемникам

Клуб регионов06:11

Путин рассчитывает, что новые врио глав регионов смогут развить успехи предшественников

ТАССвчера в 09:29

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы окажут необходимую поддержку преемникам

Life.ruвчера в 09:51

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

РИА Новостивчера в 09:46

Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам

Росбалтвчера в 09:40

Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы будут оказывать поддержку своим преемникам

Интерфакс - Россиявчера в 09:35

Путин принял в Кремле бывших глав регионов

REGNUMвчера в 10:44
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Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Политика

В Кремле определили дату Прямой линии

Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

О возможности «Красухи» из Хмеймима «ослепить» израильские РЛС

В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе Avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭБ.
Обновлено в 06:05
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Путешествия

311 российских туристов не могут вылететь домой из Китая

Более трёх сотен российских туристов почти двое суток не могут вылететь домой из Китая.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги

Женщина из ревности за четыре миллиона рублей заказала убийство своей знакомой в Подмосковье, она и двое исполнителей задержаны и сознались в совершении преступления, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Обновлено в 06:07
Общество

В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно

В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.
Обновлено в 02:27
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 04:01
Футбол

Тренер: Соснин и Рауш точно не сыграют в матче с «Арсеналом»

Футболисты московского "Динамо" Антон Соснин и Константин Рауш из-за травм точно не сыграют в матче заключительного, 30-го, тура чемпионата России против тульского "Арсенала", заявил главный тренер "бело-голубых" Дмитрий Хохлов.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Хоккей

The New York Times: Василевский спас Россию от поражения в матче с США

Журналист The New York Times Джули Робенхаймер после матча финала чемпионата мира Россия США (4:3) отметила игру голкипера российской команды Андрея Василевского.
Обновлено в 06:37
Авто

Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout

На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

Россияне стали острее чувствовать кризис

Несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Чем займутся российские военные в Конго, рассказал Песков

По словам Пескова, российские специалисты отправились в Конго для того, чтобы заняться обслуживанием военной техники, поставленной из страны.
Обновлено в 06:58
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Авто

В апреле увеличились продажи люксовых автомобилей на 12%

Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в апреле 2019 года составил 172 единицы – на 12,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:11
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 06:00
Футбол

«Енисей»: Везём подарок гению Заболотному

«Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба. Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше.
Обновлено в 05:02
Общество

Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю, заявив, что они являются его собственностью.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне

Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Экономика

В России запретили табло с курсами валют

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
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