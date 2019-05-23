Политика
Владимир Путин попросил Рустэма Хамитова помочь Радию ХабировуГоробзор.ру 02:11
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими главами 15 регионов, которые оставили должность в течение конца прошлого – начала текущего годов. Среди них присутствовал экс-руководитель РБ Рустэм Хамитов.
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Владимир Путин призвал экс-руководителей регионов помогать преемникам
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