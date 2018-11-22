Политика

Владимир Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта
Российская газета
13:06

Молодой человек рассказал Путину, что его специальность - это технологическое обеспечение машиностроительных производств, поставив в слове "обеспечение" ударение на предпоследний слог. "У Даля написано - обеспЕчение", - с улыбкой указал на ошибку в ударении Путин.
Российская газета13:06
с чего всё началось

Видео: Путин поправил курсанта, который сделал неправильное ударение

Позже один из курсантов, общаясь с президентом, ошибся в ударении в этом слове. "У Даля написано - обеспЕчение", - поправил курсанта Путин с улыбкой. Президенту рассказали, что электронное хранилище вмещает более 10 млн книг.
РЕН ТВ08:15

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Путин поправил курсанта, который ошибся в ударении

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РЕН ТВ08:15

ОбеспЕчение или обеспечЕние? Путин поправил курсанта, который ошибся с ударением

Life.ru06:58
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