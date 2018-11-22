Политика
Молодой человек рассказал Путину, что его специальность - это технологическое обеспечение машиностроительных производств, поставив в слове "обеспечение" ударение на предпоследний слог. "У Даля написано - обеспЕчение", - с улыбкой указал на ошибку в ударении Путин.
Российская газета13:06
с чего всё началось
Позже один из курсантов, общаясь с президентом, ошибся в ударении в этом слове. "У Даля написано - обеспЕчение", - поправил курсанта Путин с улыбкой. Президенту рассказали, что электронное хранилище вмещает более 10 млн книг.РЕН ТВ08:15
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Политика
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Гройсман рассказал об амбициях Украины стать «газовой державой»
Украина в ближайшие шесть лет планирует начать покрывать свои потребности в природном газе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit.
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