с чего всё началось

Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума. Таким образом, большинство российских семей будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребёнка. Нормы будут действовать со следующего года.

Путешествия Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.

Армия и оружие Япония создаст военно-космическое подразделение, сообщили СМИ Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета "Иомиури".

Общество Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Наука Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.

Политика Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из предполагаемых организаторов нападения арестован, другой фигурант находится в розыске.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Армия и оружие Морская авиация Украины провела учения над Черным морем Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.

Экономика В России может появиться еще один способ получения зарплаты Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

Экономика Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ В Счетной палате заявили, что ущерб от лесных пожаров за полгода составил 2,4 млрд рублей.

Авто Пять новых автомобилей, которые спасут Jaguar Land Rover Jaguar Land Rover (JLR) приступил к двухлетней программе запуска новых автомобилей и крупных промышленных инвестиций, призванных изменить финансовое состояние компании и поставить ее на долгосрочную и стабильную основу.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Политика В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ 4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).

Политика Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Футбол Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити» В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.

Происшествия НОВАТЭК перебежал «Газпрому» Европу Российские СПГ и трубопроводный газ стали основными конкурентами в ЕС Главными конкурентами «Газпрома» на европейском рынке в первом полугодии стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК.

Экономика В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидента Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области.