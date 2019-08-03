Общество

Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособияTV Губерния 07:17

Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума. Таким образом, большинство российских семей будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребёнка. Нормы будут действовать со следующего года.
Читать в источнике
Комментировать458
с чего всё началось
Согласно документу, размещенному на официальном портале
 правовой информации, меняется и величина дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.
Коммерсантъ02 августа в 21:19

Подробнее о событии

В ОП заявили, что закон о детских пособиях поможет снизить бедность

ТАССвчера в 13:00

Новое пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 2019-2020 гг. Закон принят

Журнал Зарплатавчера в 12:57

Путин подписал закон об увеличении детских пособий

РИА Новости02 августа в 16:18

Путин подписал указал об увеличении детских пособий

Газета.Ruвчера в 05:17

Путин подписал закон о пособиях на детей до трех лет

РБК02 августа в 19:23

Путин подписал закон об увеличении выплат на ребенка

Вести.Ru02 августа в 18:29

Путин подписал закон о пособиях на детей

RT на русскомвчера в 03:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Обновлено в 10:58
Путешествия

Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты

Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено в 20:43
Происшествия

В Якутии после отравления 17 человек в кафе завели уголовное дело

Обновлено в 23:28
Армия и оружие

Япония создаст военно-космическое подразделение, сообщили СМИ

Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета "Иомиури".
Обновлено в 23:12
Общество

Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Здоровье

Медики назвали способы домашнего лечения, которые опаснее заболеваний

Эксперты обнаружили опасные способы лечения, которые могут навредить здоровью.
Обновлено в 22:29
Происшествия

В Кемерове мужчина пропал с двумя маленькими детьми

Обновлено в 22:30
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено в 22:24
Политика

Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце

Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
Обновлено в 17:35
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из предполагаемых организаторов нападения арестован, другой фигурант находится в розыске.
Обновлено в 19:01
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие

Морская авиация Украины провела учения над Черным морем

Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ

В Счетной палате заявили, что ущерб от лесных пожаров за полгода составил 2,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:24
Авто

Пять новых автомобилей, которые спасут Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover (JLR) приступил к двухлетней программе запуска новых автомобилей и крупных промышленных инвестиций, призванных изменить финансовое состояние компании и поставить ее на долгосрочную и стабильную основу.
Обновлено в 23:32
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Политика

В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ

4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Политика

Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России

Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Обновлено в 14:13
Футбол

Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
Обновлено в 12:20
Происшествия

НОВАТЭК перебежал «Газпрому» Европу

Российские СПГ и трубопроводный газ стали основными конкурентами в ЕС Главными конкурентами «Газпрома» на европейском рынке в первом полугодии стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК.
Обновлено в 18:34
Экономика

В ТОСЭР Приангарья утверждены два новых резидента

Министерство экономического развития России утвердил две компании в качестве резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово Иркутской области.
Обновлено в 23:22
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Общество

Холодная погода в Москве побила очередной температурный рекорд

Обновлено в 15:23
Происшествия

Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку

Обновлено в 13:21
Теннис

Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне

Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено в 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное