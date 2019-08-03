Общество
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособияTV Губерния вчера в 07:17
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума. Таким образом, большинство российских семей будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребёнка. Нормы будут действовать со следующего года.
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с чего всё началось
Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, меняется и величина дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.Коммерсантъ02 августа в 21:19
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Новое пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 2019-2020 гг. Закон принят
Журнал Зарплата03 августа в 12:57
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