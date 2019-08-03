с чего всё началось

Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума. Таким образом, большинство российских семей будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребёнка. Нормы будут действовать со следующего года.

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Футбол Тил перейдет в «Спартак» за €18 млн из голландского АЗ Команду Олега Кононова пополнит атакующий полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тил. Сумма сделки оценивается в €18 млн.

Происшествия СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Шоу-бизнес Супруга Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности Дарина Эрвин, 28-летняя супруга шоумена Александра Цекало, решила шуткой ответить на недавние слухи о своей беременности.

Экономика Сбербанк запустил сервис оплаты покупок через QR-коды вместо карт Сбербанк с 5 августа запустил сервис оплаты покупок через QR-коды вместо карты через мобильное приложение.

Политика Япония выразила протест России из-за учений на Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Экономика Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России «Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.

Экономика В России может появиться новый способ получения зарплаты В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Политика Татарстанский сенатор рассказал о своем знакомстве с Путиным Сенатор от Татарстана Олег Морозов рассказал, как впервые увидел и как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.

Экономика ФТС за семь месяцев увеличила перечисления в бюджет на 2,84% Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе - июле 2019 года перечислила в федеральный бюджет РФ 3,220 трлн рублей таможенных платежей, что на 2,84% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Происшествия В Саратовской области перевернулся автобус из Германии Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.

Политика Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Армия и оружие Испытания бронеавтомобиля «Атлет» нового поколения начались в России Предварительные испытания бронеавтомобилей «Атлет», которые придут на смену машинам семейства «Тигр», начались в России.

Космос 10 августа около Земли пролетит крупный астероид Астероид имеет название 2006 QQ23, уже 10 августа он пролетит около Земли на расстоянии в 7,5 миллиона километров.

Кино Принца Чарльза пригласили сниматься в фильме о Джеймсе Бонде Принц Чарльз может сыграть эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Политика Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Шоу-бизнес Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.

Экономика Экономические потери от онкологических заболеваний подсчитал Минздрав Научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук рассказал, что экономические потери от онкологических заболеваний относительно сопоставимы во всех странах.