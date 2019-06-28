Экономика

Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиковСлово и Дело вчера в 05:52

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый закон, связанный с защитой прав дольщиков. Вчера на официальном интернет-портале Кремля был опубликован текст внесенных в законодательство РФ изменений.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика, сообщается на сайте
 Кремля.
Коммерсантъвчера в 07:17

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Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков

RT на русскомвчера в 08:21

Путин подписал закон о защите дольщиков в случаях банкротства застройщика

РБКвчера в 07:43

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Интерфаксвчера в 05:24

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

РИА Новостивчера в 06:34

Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Комсомольская правдавчера в 06:01

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Телеканал 360°вчера в 05:39

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Коммерсантъвчера в 07:17
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
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