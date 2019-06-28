Экономика
Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиковСлово и Дело вчера в 05:52
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый закон, связанный с защитой прав дольщиков. Вчера на официальном интернет-портале Кремля был опубликован текст внесенных в законодательство РФ изменений.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъвчера в 07:17
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Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика
Комсомольская правдавчера в 06:01
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
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Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
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В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
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Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
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В районе Курского вокзала произошло убийство. Полиция уже задержала подозреваемого, передает Агентство "Москва".
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Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
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В Москве ожидается дождь и сильный ветер. Порывы могут достигать 18 м / с. Угроза непогоды будет сохраняться до 10 утра субботы, 29 июня.
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка
Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.
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Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин прокомментировал уголовное дело в отношении основателя «Рольфа»
Глава государства заявил, что ему ничего не известно об этом деле, он пообещал запросить дополнительную информацию Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело в отношении основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова, пишет РИА Новости.
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено в 03:52
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Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
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Кадыров поддержал слова Путина о предателях
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Путин рассказал о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
Во время итоговой пресс-конференции на саммите «Группы двадцати» (G20) в Осаке глава российского государства Владимир Путин заявил, что «ежедневно идет вмешательство западных партнеров в дела РФ, однако Москва на эту тему не истерит».
Обновлено в 04:02
Общество
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
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Транспорт
Строительство юго-западного участка БКЛ метро планируется завершить в 2021 году
Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:31
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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WSJ узнала о переносе производства Mac Pro в Китай
Перенос происходит на фоне усиления торговых споров между США и Китаем, а президент Дональд Трамп и ранее оказывал давление на Apple в числе других компаний, чтобы она локализовала производство своей продукции в США.
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