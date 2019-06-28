Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиковСлово и Дело вчера в 05:52

с чего всё началось

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый закон, связанный с защитой прав дольщиков. Вчера на официальном интернет-портале Кремля был опубликован текст внесенных в законодательство РФ изменений.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве прохожего на Курском вокзале В районе Курского вокзала произошло убийство. Полиция уже задержала подозреваемого, передает Агентство "Москва".

Общество Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре В Москве ожидается дождь и сильный ветер. Порывы могут достигать 18 м / с. Угроза непогоды будет сохраняться до 10 утра субботы, 29 июня.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Политика Путин прокомментировал уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Глава государства заявил, что ему ничего не известно об этом деле, он пообещал запросить дополнительную информацию Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело в отношении основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова, пишет РИА Новости.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+ Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.

Футбол «Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.

Политика Путин рассказал о ежедневном вмешательстве Запада в дела России Во время итоговой пресс-конференции на саммите «Группы двадцати» (G20) в Осаке глава российского государства Владимир Путин заявил, что «ежедневно идет вмешательство западных партнеров в дела РФ, однако Москва на эту тему не истерит».

Общество Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.

Транспорт Строительство юго-западного участка БКЛ метро планируется завершить в 2021 году Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.