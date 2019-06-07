Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотраAutoNews 05:33
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
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Футбол
«Реал» объявил о переходе Эдена Азара
Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
Обновлено в 16:34
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Транспорт
В Шереметьево остается тонна неразобранного багажа
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для обработки багажа.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Политика
Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери
Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.
Обновлено в 14:58
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Германии в результате ДТП пострадал 21 ребёнок
В Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.
Обновлено в 17:20
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Технологии
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Авто
В сети показали Porsche 356 RSR 1960 года выпуска от Emory Motorsports
Проект Porsche 356 RSR от Emory Motorsport представляет собой гибрид двух машин — 1960 и 1990 года выпуска.
Обновлено в 14:47
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека
Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Общество
Административное дело против «Коммерсанта» вернули в Роскомнадзор
Мировая судья вернула Роскомнадзору административное дело в отношении газеты "Коммерсантъ" о злоупотреблении свободой массовой информации, основанное на протоколе ведомства в отношении факта разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
Обновлено в 13:48