Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотраВечерняя Москва 12:16

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Московский Комсомолец05:01

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

РИА Новости07:38

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Российская газета06:40

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Москва 2405:05

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

RT на русском08:32

Путин подписал закон о фотофиксации технического осмотра авто

РЕН ТВ04:49

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

ТАСС04:37
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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