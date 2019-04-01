Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерамРоссийская газета 07:41

с чего всё началось

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства. Поправки вносятся в законы "О государственной социальной помощи" и "О прожиточном минимуме в РФ". По существующим нормативам, пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Экономика В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.

Политика Наташа Королева поздравила Зеленского с успехами на выборах Певица Наташа Королева поздравила шоумена Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура голосования в президентских выборах на Украине.

Политика Умер легендарный конструктор Николай Макаровец В Туле 31 марта после долгой болезни скончался знаменитый разработчик систем залпового огня, герой России Николай Макаровец.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

Общество Беглов поручил собирать предложения петербуржцев о развитии районов Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил главам районов активно взаимодействовать с горожанами в рамках программы «Родной район».

Технологии В Kaspersky Lab назвали сериал, чьи копии чаще всего используют хакеры Киберпреступники все чаще используют пиратские версии популярных сериалов для маскировки вирусов, наибольшая часть заражений пришлась на "Игру престолов", говорится в сообщении "Лаборатории Касперского" по итогам анализа статистики скачивания вредоносных файлов, которые предлагались пользователям под видом эпизодов востребованных телешоу в течение последних двух лет.

Экономика С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.

Авто Chevrolet готовит мировую премьеру двух новых кроссоверов На автосалоне в Шанхае, открывающемся 16 апреля, состоится глобальный дебют новых Chevrolet Tracker и Trailblazer.

Игры 4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.

Транспорт Около 300 млн пассажиров воспользовались МЦК с осени 2016 года Поезда "Ласточки" Московского центрального кольца (МЦК) перевезли 300 млн человек с момента открытия в сентябре 2016 года, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Армия и оружие Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.

Наука Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.

Происшествия При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Экономика Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

Политика ЦИК Украины обработал более половины протоколов По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Происшествия Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Спорт Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.

Политика МИД РФ не исключает предвыборных провокаций Киева в Донбассе Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин допускает, что в предвыборных целях украинская сторона может попытаться организовать очередные вооруженные провокации на юго-востоке страны.