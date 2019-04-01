Экономика
Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерамРоссийская газета 07:41
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства. Поправки вносятся в законы "О государственной социальной помощи" и "О прожиточном минимуме в РФ". По существующим нормативам, пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума в регионе.
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с чего всё началось
Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем — осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.RT на русском06:43
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