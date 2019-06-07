Экономика
Владимир Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарстваТК Звезда 06:30
Согласно документу аптеки будут обязаны снижать цены на препараты, если производители будут снижать их стоимость. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).
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