Экономика

Владимир Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарстваТК Звезда 06:30

Согласно документу аптеки будут обязаны снижать цены на препараты, если производители будут снижать их стоимость. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).
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Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

ТАСС04:21

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБК06:47

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РЕН ТВ05:24

Путин подписал закон о предельных ценах на лекарства

Московский Комсомолец05:03

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РИА Новости04:41

В.Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

Агентство Москва04:36

Путин распорядился снизить цены на жизненно важные лекарства

Lenta.ru07:40
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