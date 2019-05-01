Политика
Путин подписал закон об изоляции РунетаЕкатеринбург Онлайн вчера в 11:42
Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США
За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).
Обновлено в 15:17
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка
Алсу отстранили от трансляции Евровидения
Обновлено в 08:53
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Политика
Посольство РФ обвинило Лондон в притеснении российских журналистов
В посольстве России в Лондоне обратили внимание британских властей на то, что свобода СМИ в их стране не соответствует стандартам, а права российских журналистов нарушаются.
Обновлено в 20:30
Здоровье
Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на майских праздниках лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу
Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Происшествия
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе
В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено в 20:34
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:53
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено в 20:17
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Авто
На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Украинские военные вернули 24 километра Донбасса
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Обновлено в 19:51
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Космос
«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году
Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено вчера в 16:09