Политика

Путин подписал закон об изоляции РунетаЕкатеринбург Онлайн вчера в 11:42

Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ruвчера в 11:29

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новостивчера в 19:37

Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ruвчера в 11:52

Путин подписал закон о надежном Рунете

ТАССвчера в 11:38

Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета

Эхо Москвы01:32

Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъвчера в 11:28

Путин подписал закон о суверенном Рунете

РБКвчера в 11:26
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Политика

Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США

За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).
Обновлено в 15:17
Энергетика

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка

Алсу отстранили от трансляции Евровидения

Обновлено в 08:53
Происшествия

Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов

Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал 1 мая указ, расширяющий категории граждан Украины, которые могут обращаться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Политика

Посольство РФ обвинило Лондон в притеснении российских журналистов

В посольстве России в Лондоне обратили внимание британских властей на то, что свобода СМИ в их стране не соответствует стандартам, а права российских журналистов нарушаются.
Обновлено в 20:30
Здоровье

Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на майских праздниках лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Происшествия

Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Экономика

Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Обновлено в 08:00
Происшествия

В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе

В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено в 20:34
Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 17:53
Транспорт

В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники

Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено в 20:17
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Авто

На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап

Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

Украинские военные вернули 24 километра Донбасса

Обновлено в 04:29
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Обновлено в 19:51
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Россиянин ударил жену прокурора и поплатился

Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Политика

Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Космос

«Ангара» с новым разгонным блоком «Персей» впервые полетит в 2020 году

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.
Обновлено вчера в 16:09
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