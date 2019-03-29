Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 годREGNUM 12:54

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Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, все сотрудники администрации президента также подали свои декларации.
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Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 14:16
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