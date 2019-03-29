Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 годREGNUM 12:54

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, все сотрудники администрации президента также подали свои декларации.
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Дмитрий Песков
Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 14:16

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Путин и сотрудники администрации подали декларации о доходах за 2018 год

Газета.Ru15:21

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ТАСС11:02
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