Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 годREGNUM 12:54

Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки.

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Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

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